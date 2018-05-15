Полиция спит, служба идёт: в России накажут уснувших в машине сотрудников МВД

Полицейские, которых засняли на видео спящими в служебном автомобиле в Амурской области, будут строго наказаны. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Ранее на YouTube появилось видео спящих на откинутых креслах автомобиля мужчин в форме. Человек, снимающий ролик, резко открывает дверь автомобиля, кричит несколько ругательных слов и заканчивает словом "Подъём!". Один из проснувшихся попытался догнать снимавшего видео мужчину, затем видео обрывается.

Как установили в региональном УМВД, инцидент произошёл в городе Свободный. По данному факту началась проверка, пишет life.ru

"По её результатам сотрудники будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности. К дисциплинарной ответственности привлекут и их руководителя", — отметили в ведомстве.