Андриан Канду прокомментировал заявление Додона о получении Молдовой статуса наблюдателя в ЕАЭС

Соглашения, касающиеся внешней политики и обязательств страны по отношению к другим странам, должны быть одобрены парламентом Республики Молдова и правительством, в противном случае они недействительны. Об этом заявил сегодня председатель парламента Андриан Канду после заявления президента Игоря Додона о возможном получении Республикой Молдова статуса наблюдателя в Евразийском экономическом союзе.

Председатель парламента подчеркнул, что ни парламент, ни правительство не подавали заявки в Евразийский экономический союз, и не просили о предоставлении какого-либо статуса, установленного законом, сообщает moldpres.

«В этих условиях Игорь Додон и ПСРМ - это те, кто получили статус наблюдателя, а категорически не государство Республика Молдова. Наша страна полностью привержена сотрудничеству с Европейским союзом, а европейский путь является единственным стратегическим направлением развития страны, предоставляющим шансы на успех и стабильность для поколений. Поэтому мы инициировали процедуру по изменению Конституции для введения европейского вектора в качестве единственного варианта развития в рамках законных положений. Ни Игорь Додон, ни другой сановник не может без поддержки парламента, принять решение об изменении курса Республики Молдова», - отметил Андриан Канду.