Тверской суд Москвы назначил 30 суток административного ареста оппозиционеру Алексею Навальному за повторное нарушение установленного порядка организации публичного мероприятия.
Как передает "Интерфакс", такое решение огласил судья Дмитрий Гордеев.
15 мая Тверской суд рассмотрит еще одно административное дело Навального — о неповиновении его сотрудникам полиции.
В итоге, было задержано 300 человек, в том числе и сам Навальный, против которого в отделе полиции по Красносельскому району Москвы было составлено два административных протокола, после чего он был отпущен до суда. Оппозиция заявила о задержании более 500 человек.
Ранее сообщалось, что Европейский суд по правам человека обязал РФ выплатить Навальному две тысячи евро. В такую сумму ЕСПЧ оценил невыдачу заграничного паспорта оппозиционеру летом 2015 года со стороны Федеральной миграционной службой России.
Комментарии
- В России официально открыли Крымский мост
- Украина может попасть в оффшорный список стран ЕС
- В Риге столетний водитель попал в аварию
- Турция отозвала послов из США и Израиля
- Вспышка Эболы в Конго: число погибших выросло
- СМИ: в КНДР демонтируют ядерный полигон
- Польше дали полтора месяца для изменения судебной реформы
- СМИ: данные трех миллионов пользователей Facebook попали в сеть
- К свадьбе принца Гарри равнодушны две трети британцев
- На Закарпатье пограничников атаковали камнями
- Названы самые необычные услуги гостиниц
- "Ударницы наркомафии": в Екатеринбурге 4 студентки делали в день больше 300 "закладок" с наркотиками
- Учёные создали чип, мгновенно определяющий наркоманов
- После извержения вулкана на Гавайи может обрушиться кислотный дождь
- Обезжиренный йогурт может заменить противовоспалительные препараты
- В Красноярске 17-летняя няня связала ребенка веревками и облила кипятком
- Эксперты заподозрили пилота пропавшего MH370 в намеренном крушении самолета
- Мужчина полгода тайно прожил в доме пенсионерки
- Павел Филип потребовал усилить меры против распространения африканской чумы свиней
- YouTube предложит сделать паузу
- Полуголая женщина шокировала покупателей в продуктовом магазине. ВИДЕО
- Замужняя учительница несколько лет спала со старшеклассником
- Назван главный фаворит Евровидения-2018
- Зреет новая проевропейская коалиция? Знаковая встреча в молдавской политике!
- В Красноярске 17-летняя няня связала ребенка веревками и облила кипятком
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
День располагает к лени и может быть пагубным для здоровья. Вы станете ещё более серьезным и трудолюбивым. В течении дня следует избегать категоричности суждений и индивидуальной работы, требующей сосредоточенности. Вероятно достижение большого успеха в разных деловых операциях.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Активный, творческий день. Вас будут волновать вопросы материального характера. Совещания и деловые переговоры лучше назначить на утро. Удача будет сопутствовать Вам на каждом шагу.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
День вряд ли будет богат событиями. Не стоит горячится и волноваться, иначе не избежать печального исхода. Будет много встреч, обнадеживающих переговоров, возможно, откроются заманчивые перспективы. Будьте осторожнее с ядовитыми веществами, тщательно соблюдайте дозировку лекарств.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Расположение планет препятствует нормальному течению всех дел. Возможны приятные приключения. Не принимайте никаких важных решений и серьезных обязательств - на сегодняшний день время для этого еще не настало. Выгодно покупать валюту.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Сегодня возможны перемены. Дома будут царить мир и покой, настроение и самочувствие будут на высоте. Неожиданный интерес возможно вызовет у Вас религия. Уделите больше внимания любимому человеку.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Cсегодня есть опасность попасть под влияние собственных иллюзий и самообмана. Излишнее самомнение, импульсивность, могут стать причиной опрометчивого поступка. Повысится опасность пищевых отравлений, бытовых травм, дорожных аварий. Будьте осторожны с компьютером.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
День хорош, как для умственной, так и для физической работы. Мечты должны соответствовать реальности. Родственники помогут устроиться на интересную и доходную работу. Вечер лучше провести в кругу семьи.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Сегодня вы будете душой компании. Наиболее плодотворной окажется первая половина дня, поэтому спорные вопросы лучше решить до обеда. Сотрудничество принесет Вам прибыль и выгодные деловые связи. Не назначайте на сегодня деловые переговоры.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
День будет напряженным с самого утра. Не спешите довериться малознакомым людям. Хорошее время для разностороннего общения, встреч с друзьями, партнёрства любого вида и проведения культурных мероприятий. Выгодно продавать валюту.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
День хорош для самообразования и расширения общего кругозора. Все вопросы, скорее всего, разрешается с выгодой для Вас. Не стоит планировать на сегодня серьезную работу и важные встречи. Вечером Вы станете еще более раздражительнее.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Сегодня вам лучше отдохнуть: в делах успеха не ждите. Избегайте натиска и чрезмерной настойчивости в общении с любимым человеком. На работе, возможно, придется решать правовые и юридические вопросы, обращаться в суд. Старайтесь сохранять спокойное состояние души.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Сегодня Вы будете пользоваться редким успехом у противоположного пола. Вы постепенно утратите чувство уверенности в себе. Подходящий момент для выяснения отношений с любимым человеком. Хорошо пойдут дела у коммерсантов.
|Banca Nationala a Moldovei