Вышедшие в марте Galaxy S9 и S9+ были признаны смартфонами с самой высокой скоростью загрузки данных по мобильной сети. По результатам исследования, проведенного фирмой Ookla, новинки Samsung превзошли iPhone X на 37%, Google Pixel 2-го поколения — на 17%, а Galaxy S7 — на 38%.
В среднем, подсчитали аналитики, S9 опережает конкуренцию на 42% в контексте загрузки и потоковой передачи любого интернет-контента. Как говорят в Ookla, за высокие скорости Android-флагманов Samsung ответственен LTE-модем с поддержкой 6CA (агрегации операторов связи).
Пропускная способность модема 6CA (Cat.18) составляет 1,2 Гбит/с. На такой скорости Galaxy S9 сможет скачать полноразмерный фильм в HD-качестве за 10 секунд, а при потоковой передаче или видеозвонке не будет заметна буферизация. В сравнении с iPhone X, сказали эксперты, Galaxy S9 экономит около 10 минут пользователям, скачивающим 10 эпизодов телесериала (8 ГБ данных за 26 минут).
Технически LTE-модем, установленный в S9, действительно является самом быстрым на сегодняшний день, однако показанные устройствами Samsung рекорды не настолько впечатляющие, как может показаться. Аналитики тестировали смартфоны в лабораторных условиях, на "4G LTE-сетях крупных общенациональных операторов" США, не принимая во внимение десятки факторов, влияющие на скорость передачи данных, пишет vesti.ru
В Ookla, например, не учитывали приложения, которые могут подкачивать данные в фоновом режиме, зоны покрытия разных провайдеров, тип и источник загружаемого контента. G9 наверняка быстрее скачивает контент, чем iPhone X, однако вывод о его превосходстве более чем на треть можно поставить под сомнение.
Комментарии
- Учёные создали чип, мгновенно определяющий наркоманов
- США испытали оружие времен холодной войны
- Audi показала тизер кроссовера Q8
- Почта Gmail начала работать без интернета
- Кнопочный запуск мотора признали смертельно опасным
- В Дании разработали новую стратегию кибербезопасности
- СМИ сообщили о хакерской атаке на мексиканские банки
- Касперский перенесет данные пользователей в Швейцарию
- YouTube предложит сделать паузу
- В Дубае к 2020 году появятся беспилотные полицейские автомобили
- Названы самые необычные услуги гостиниц
- "Ударницы наркомафии": в Екатеринбурге 4 студентки делали в день больше 300 "закладок" с наркотиками
- Учёные создали чип, мгновенно определяющий наркоманов
- После извержения вулкана на Гавайи может обрушиться кислотный дождь
- Обезжиренный йогурт может заменить противовоспалительные препараты
- В Красноярске 17-летняя няня связала ребенка веревками и облила кипятком
- Эксперты заподозрили пилота пропавшего MH370 в намеренном крушении самолета
- Мужчина полгода тайно прожил в доме пенсионерки
- Павел Филип потребовал усилить меры против распространения африканской чумы свиней
- YouTube предложит сделать паузу
- Полуголая женщина шокировала покупателей в продуктовом магазине. ВИДЕО
- Замужняя учительница несколько лет спала со старшеклассником
- Назван главный фаворит Евровидения-2018
- Зреет новая проевропейская коалиция? Знаковая встреча в молдавской политике!
- В Красноярске 17-летняя няня связала ребенка веревками и облила кипятком
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
День располагает к лени и может быть пагубным для здоровья. Вы станете ещё более серьезным и трудолюбивым. В течении дня следует избегать категоричности суждений и индивидуальной работы, требующей сосредоточенности. Вероятно достижение большого успеха в разных деловых операциях.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Активный, творческий день. Вас будут волновать вопросы материального характера. Совещания и деловые переговоры лучше назначить на утро. Удача будет сопутствовать Вам на каждом шагу.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
День вряд ли будет богат событиями. Не стоит горячится и волноваться, иначе не избежать печального исхода. Будет много встреч, обнадеживающих переговоров, возможно, откроются заманчивые перспективы. Будьте осторожнее с ядовитыми веществами, тщательно соблюдайте дозировку лекарств.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Расположение планет препятствует нормальному течению всех дел. Возможны приятные приключения. Не принимайте никаких важных решений и серьезных обязательств - на сегодняшний день время для этого еще не настало. Выгодно покупать валюту.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Сегодня возможны перемены. Дома будут царить мир и покой, настроение и самочувствие будут на высоте. Неожиданный интерес возможно вызовет у Вас религия. Уделите больше внимания любимому человеку.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Cсегодня есть опасность попасть под влияние собственных иллюзий и самообмана. Излишнее самомнение, импульсивность, могут стать причиной опрометчивого поступка. Повысится опасность пищевых отравлений, бытовых травм, дорожных аварий. Будьте осторожны с компьютером.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
День хорош, как для умственной, так и для физической работы. Мечты должны соответствовать реальности. Родственники помогут устроиться на интересную и доходную работу. Вечер лучше провести в кругу семьи.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Сегодня вы будете душой компании. Наиболее плодотворной окажется первая половина дня, поэтому спорные вопросы лучше решить до обеда. Сотрудничество принесет Вам прибыль и выгодные деловые связи. Не назначайте на сегодня деловые переговоры.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
День будет напряженным с самого утра. Не спешите довериться малознакомым людям. Хорошее время для разностороннего общения, встреч с друзьями, партнёрства любого вида и проведения культурных мероприятий. Выгодно продавать валюту.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
День хорош для самообразования и расширения общего кругозора. Все вопросы, скорее всего, разрешается с выгодой для Вас. Не стоит планировать на сегодня серьезную работу и важные встречи. Вечером Вы станете еще более раздражительнее.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Сегодня вам лучше отдохнуть: в делах успеха не ждите. Избегайте натиска и чрезмерной настойчивости в общении с любимым человеком. На работе, возможно, придется решать правовые и юридические вопросы, обращаться в суд. Старайтесь сохранять спокойное состояние души.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Сегодня Вы будете пользоваться редким успехом у противоположного пола. Вы постепенно утратите чувство уверенности в себе. Подходящий момент для выяснения отношений с любимым человеком. Хорошо пойдут дела у коммерсантов.
|Banca Nationala a Moldovei