Андрей Нэстасе отклонил приглашение Валерия Мунтяну принять участие в дебатах

Андрей Нэстасе боится участвовать в дебатах с Валериу Мунтяну. Об этом кандидат либералов заявил после того, как его оппонент отклонил приглашение.

"Отказ господина Нэстасе прийти на дебаты можно расценивать как страх прийти и обсудить программы. Без суфлеров, без помощников, чтобы люди увидели, у кого есть программа, у кого нет. Поняли, как они составлены, и кто знает, а кто нет, "кухню" мэрии", - сказал кандидат ЛП Валериу Мунтяну.



Мунтяну подчеркнул, что готов даже принять участие в дебатах, организованных на Jurnal TV, партнерском канале партии Нэстасе.



"Если ему будет комфортнее на канале Jurnal TV, я согласен прийти туда. А если он будет чувствовать себя более уверенно, если их будет вести журналист Василе Нэстасе, я даже на это согласен", - заявил Мунтяну.



На вопрос журналистов примет ли Нэстасе ещё одно приглашение со стороны Мунтяну, он отвечать отказался.



"Я принял приглашения участвовать в дебатах от пресс-агентств, теле- и радиоканалов. Первые дебаты, в которых я участвовал, и, если мне не изменяет память, это были первые дебаты, проходили именно в IPN - компании господина Мунтяну, господина Костюка и господина Рошко. А там, где я по различным причинам не мог присутствовать лично, меня представили мои коллеги", - сказал кандидат ППДП-ПДС Андрей Нэстасе.



Ранее Валериу Мунтяну заявил, что предвыборная программа Андрея Нэстасе не имеет ничего общего с европейской идеей и нарушает Соглашение об ассоциации Молдова-ЕС. Согласно последним опросам, ни Мунтяну, ни Нэстасе не пройдут во второй тур местных выборов.





