Info Trafic сообщает: в последнии часы сильно увеличился транспортный поток, что привело к пробкам на дорогах Кишинёва.
Водители автомобилей стоит избегать некоторых столичных улиц, на которых в данные часы образовались заторы.
Район Буюканы:
Перекрёсток с круговым движением: Каля Иешилор - Ион Крянгэ - бульвард Штефан чел Маре.
Улица Михай Витязул, по направлению к бульварду Штефан чел Маре.
Район Центр:
Бульвард Штефан чел Маре: улицы Тигина и Измаил, по направлению к улице Чуфля.
По направлению улицы Чуфля - бульвард Дачия.
Измаил: от бульварда Д.Кантемир до улицы Каля Бесарабией.
Албишоара, перекрёсток с круговым движением: Д.Кантемир - Ю.Гагарин.
Район Ботаника:
Бульвард Дачия (Виадук) по направлению к улице Чуфля.
Район Рышкановка:
Перекрёсток с круговым движением Киев - Московский проспект - А.Руссо.
Участок с перечением улицы Каля Орхеюлуй на выезде из города.
Персечение улицы Каля Орхеюлуй и бульварда Ренаштерий.
Район Чеканы:
Круг у Тобачного завода TUTUN CTC.
Заводская: от улицы Лунка Быкулуй до улицы Волунтарилор.
Комментарии
- Дому культуры в Тогатине подарили кондиционер в рамках кампании "Сделай что-нибудь хорошее для Кишинева"
- Prima Casa для госслужащих: государство возьмет на себя выплату половины кредита
- НЦБК: больше половины дел о незаконных постройках закрывают
- Статистика: в Молдове распадается почти половина браков
- Павел Филип потребовал усилить меры против распространения африканской чумы свиней
- Местные выборы в Молдове: открыта горячая линия о процедуре голосования
- Как будут выглядеть бюллетени для голосования на местных выборах
- Определён слоган для спортивно-развлекательного комплекса "Кишинёв-Арена"
- В Молдове с начала текущего года было зафиксировано четыре случая заболевания корью
- В Кишиневе незаконно используются более двух тысяч земельных участков и зданий
- Названы самые необычные услуги гостиниц
- "Ударницы наркомафии": в Екатеринбурге 4 студентки делали в день больше 300 "закладок" с наркотиками
- Учёные создали чип, мгновенно определяющий наркоманов
- После извержения вулкана на Гавайи может обрушиться кислотный дождь
- Обезжиренный йогурт может заменить противовоспалительные препараты
- В Красноярске 17-летняя няня связала ребенка веревками и облила кипятком
- Эксперты заподозрили пилота пропавшего MH370 в намеренном крушении самолета
- Мужчина полгода тайно прожил в доме пенсионерки
- Павел Филип потребовал усилить меры против распространения африканской чумы свиней
- YouTube предложит сделать паузу
- Полуголая женщина шокировала покупателей в продуктовом магазине. ВИДЕО
- Замужняя учительница несколько лет спала со старшеклассником
- Назван главный фаворит Евровидения-2018
- Зреет новая проевропейская коалиция? Знаковая встреча в молдавской политике!
- В Красноярске 17-летняя няня связала ребенка веревками и облила кипятком
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
День располагает к лени и может быть пагубным для здоровья. Вы станете ещё более серьезным и трудолюбивым. В течении дня следует избегать категоричности суждений и индивидуальной работы, требующей сосредоточенности. Вероятно достижение большого успеха в разных деловых операциях.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Активный, творческий день. Вас будут волновать вопросы материального характера. Совещания и деловые переговоры лучше назначить на утро. Удача будет сопутствовать Вам на каждом шагу.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
День вряд ли будет богат событиями. Не стоит горячится и волноваться, иначе не избежать печального исхода. Будет много встреч, обнадеживающих переговоров, возможно, откроются заманчивые перспективы. Будьте осторожнее с ядовитыми веществами, тщательно соблюдайте дозировку лекарств.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Расположение планет препятствует нормальному течению всех дел. Возможны приятные приключения. Не принимайте никаких важных решений и серьезных обязательств - на сегодняшний день время для этого еще не настало. Выгодно покупать валюту.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Сегодня возможны перемены. Дома будут царить мир и покой, настроение и самочувствие будут на высоте. Неожиданный интерес возможно вызовет у Вас религия. Уделите больше внимания любимому человеку.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Cсегодня есть опасность попасть под влияние собственных иллюзий и самообмана. Излишнее самомнение, импульсивность, могут стать причиной опрометчивого поступка. Повысится опасность пищевых отравлений, бытовых травм, дорожных аварий. Будьте осторожны с компьютером.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
День хорош, как для умственной, так и для физической работы. Мечты должны соответствовать реальности. Родственники помогут устроиться на интересную и доходную работу. Вечер лучше провести в кругу семьи.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Сегодня вы будете душой компании. Наиболее плодотворной окажется первая половина дня, поэтому спорные вопросы лучше решить до обеда. Сотрудничество принесет Вам прибыль и выгодные деловые связи. Не назначайте на сегодня деловые переговоры.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
День будет напряженным с самого утра. Не спешите довериться малознакомым людям. Хорошее время для разностороннего общения, встреч с друзьями, партнёрства любого вида и проведения культурных мероприятий. Выгодно продавать валюту.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
День хорош для самообразования и расширения общего кругозора. Все вопросы, скорее всего, разрешается с выгодой для Вас. Не стоит планировать на сегодня серьезную работу и важные встречи. Вечером Вы станете еще более раздражительнее.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Сегодня вам лучше отдохнуть: в делах успеха не ждите. Избегайте натиска и чрезмерной настойчивости в общении с любимым человеком. На работе, возможно, придется решать правовые и юридические вопросы, обращаться в суд. Старайтесь сохранять спокойное состояние души.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Сегодня Вы будете пользоваться редким успехом у противоположного пола. Вы постепенно утратите чувство уверенности в себе. Подходящий момент для выяснения отношений с любимым человеком. Хорошо пойдут дела у коммерсантов.
|Banca Nationala a Moldovei