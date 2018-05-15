Человек с «золотой кровью» спас 2 млн детей

81-летний австралиец Джеймс Харрисон известен как «человек с золотой кровью». В ней содержатся антитела, способные справиться с проблемой резус-конфликта у матери и ребенка. Когда Джеймсу было 14 лет, он перенес операцию, в ходе которой было удалено одно легкое. Ему спасли жизнь незнакомые люди, сдав 6,5 л крови. Подросток решил обязательно стать донором.

Он не мог дождаться совершеннолетия, чтоб можно было сдавать кровь и плазму. А когда начал это делать, то оказалось, что его кровь содержит необычно сильные и устойчивые антитела к антигену D резус-фактора. Сдавая свою уникальную кровь, Харрисон спасал жизни новорожденных и еще нерожденных детей буквально тысячами.

Ценность его как донора была настолько высока, что жизнь Харрисона даже застраховали на сумму в $1 млн. Также из его плазмы делали препараты для беременных, пишет moya-planeta.ru

В 2011 году Джеймс сдал кровь в тысячный раз, побив рекорд Гиннесса. Он спас жизни примерно 2 млн детей, в том числе собственной дочери.

Сейчас ему 81 год, и ему уже нельзя сдавать кровь, но медики уже нашли замену препаратам на основе его плазмы. «Моя Планета» сообщала, что ученые превратили кожу в клетки крови.