Обезжиренный йогурт может заменить противовоспалительные препараты

Воспаление - это полезный процесс, позволяющий иммунитету справиться с инфекцией. Но в некоторых случаях воспаление приобретает хроническую форму, что может причинить серьезный вред организму. Новое исследование показало: всего 340 граммов обезжиренного йогурта в день способны остановить воспалительные процессы во всем организме, сообщает The Daily Mail.

Сотрудники Университета Висконсин-Мэдисон пригласили поучаствовать в эксперименте 120 женщин с ожирением и нормальной массой тела. Половина участниц каждый день принимала в пищу простой обезжиренный йогурт, а контрольная группа ела пудинг, не содержавший молока. Исследование продолжалось 9 недель.



Выяснилось, что йогурт обладает общим противовоспалительным эффектом. Кроме того, он положительно влиял на состояние здоровья сердечно-сосудистой системы участниц и способствовал поддержанию баланса микрофлоры кишечника. Специалисты рекомендуют включать ферментированные молочные продукты в рацион пациентов с хроническим воспалением, пишет meddaily.ru

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