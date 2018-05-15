После извержения вулкана на Гавайи может обрушиться кислотный дождь

Учёные, отслеживающие изменения активности вулкана Килауэа на Гавайях, заявили, что в ближайшие дни на островах может пройти кислотный дождь. Вулканологов беспокоит, что за последние несколько дней в породе образовалось 14 крупных трещин, из которых в атмосферу поступает большое количество диоксида серы.

Всё это может привести к тому, что уже в четверг или пятницу начнутся кислотные дожди, от которых в первую очередь могут пострадать люди с заболеваниями лёгких и сердечно-сосудистой системы. Местные представители системы здравоохранения готовятся к приёму больных с обострением заболеваний, пишет life.ru

Отдельное беспокойство медиков и экстренных служб вызывают токсичные пары, образующиеся при контакте воды и горячей лавы. Облако пепла, извергаемого вулканом Килауэа, достигает высоты в несколько километров и хорошо видно из космоса.