Учёные создали чип, мгновенно определяющий наркоманов

Специалисты Университета Буффало представили специальный наночип, который может быстро определять наличие наркотиков в крови. Устройство будет предложено врачам и полицейским, сообщает ZDNet.

Чип состоит из пластины серебра, покрытой золотым напылением. Различные вещества, контактирующие с чипом, с помощью воздействия света могут быть оперативно проанализированы, результаты мгновенно подаются на компьютер исследователя.

Например, если прогнать через него кровь или слюну человека, недавно употребившего наркотические вещества, то устройство обнаружит их наличие. Причём для этого не потребуется везти кровь в лабораторию и подвергать длительным тестам, пишет life.ru

Учёные, создавшие наночип, сравнивают его с алкотестером, который используют полицейские для предотвращения пьянства за рулём. По словам инженеров, чип определяет наличие наркотиков в крови примерно за пару минут. Следующий шаг — тестирование продукта, после которого его можно будет выпустить в производство. Один из плюсов наночипа — его себестоимость, которая составляет порядка 10 центов.