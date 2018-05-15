"Ударницы наркомафии": в Екатеринбурге 4 студентки делали в день больше 300 "закладок" с наркотиками

В Екатеринбурге сотрудники ГУ МВД по Свердловской области вместе с активистами фонда "Город без наркотиков" задержали четырех девушек и юношу, подозреваемых в наркоторговле. Злоумышленники работали "ударными темпами". Им за сутки удавалось оборудовать несколько сотен тайников с запрещенными веществами.

О задержании предполагаемых наркоторговцев написал на своей страничке в соцсети Facebook вице-президент фонда "Город без наркотиков" Тимофей Жуков.

По его словам, задержанные работали сразу в двух интернет-магазинах, распространявших наркотики. "Четыре девчонки и их 20-летний друг в день делали примерно по 400 закладок, и за каждую закладку получали премию в 400 рублей. Масштабы и прибыль посчитать нетрудно", - написал Жуков. Получается, что один наркодилер мог оборудовать за день примерно 80 тайников-"закладок".

По его данным, три задержанных девушки по имени Ксения, Наталья и Валерия в возрасте от 18 до 20 лет проживают на Кунарской улице в одной квартире, а остальные сообщники живут на улице Пехотинцев. "Работали по всему городу", - подчеркнул вице-президент фонда.

По словам Жукова, подозреваемых задержали на прошлой неделе. Все они являются студентами. У членов бригады "наркозакладчиков" при обыске изъяли больше 33 граммов амфетамина, 60 граммов гашиша, один грамм героина, 1 грамм марихуаны, 1 грамм метилэфедрона. Также в ходе обыска были обнаружены компьютеры с интересующими следствие переписками и данными о местах "закладок".

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 228.1 УК РФ ("Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенное в составе организованной группы"). На опубликованном снимке, сделанном после задержания, одна из студенток не скрывала улыбки.

В полиции подтвердили информацию о задержании, отметив, что операцию проводили сотрудники свердловского управления по контролю за оборотом наркотиков вместе с общественниками, пишет E1.ru.

В прошлом году полицейские Екатеринбурга задержали за закладку наркотиков супругов, приехавших с Украины. А в ноябре в элитном доме N32 на улице Белинского, где находился лофт скандально известного фотографа-убийцы Дмитрия Лошагина, был схвачен 25-летний юноша и его подруга. При обыске в их квартире, арендованной за 60 тысяч рублей, полицейские нашли пакетик с 3,68 грамма мефедрона. Правда, молодой человек заявил, что хранил наркотик для личного употребления.

По словам Жукова, задержанные влюбленные "мечтали об успешной карьере порнозвезд и готовили портфолио для знаменитого американского бренда". Превратив квартиру в порностудию, подозреваемые "транслировали домашнее видео в режиме онлайн за неприлично большое вознаграждение".





