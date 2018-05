Названы самые необычные услуги гостиниц

Составлен список самых странных услуг, которые могут оказать сотрудники отеля бесплатно или за дополнительные деньги. Об этом пишет Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Первым в списке оказался бельгийский отель Charleroi Airport, который предлагает туристам взять напрокат рыбку за три с половиной евро, если им не с кем поговорить.

Затем следует сеть американских гостиниц Aloft, предоставляющая робота-разносчика туалетной бумаги, приезжающего в номер, когда там закончились все рулоны.

В британских отелях Malmaison администраторы поставили шампуни и гели с надписью The best shampoo you will ever steal («Лучший шампунь, который вы когда-либо крали») и Box me and take me home («Упакуй меня и возьми домой»). Таким образом, персонал намекнул посетителям, что они могут забирать предметы личной гигиены с собой.