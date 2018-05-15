Молдова и Румыния могут отменить тарифы на роуминг между двумя странами

Отмена тарифов на роуминг, строительство совместной автострады, а также железнодорожной инфраструктуры.

Реализацию этих и других совместных проектов обсудили сегодня премьер Павел Филип и министр экономики Румынии Дэнуц Андрушка. Встреча состоялась в рамках официального визита румынской стороны в Молдову. Главной темой обсуждения стали проекты по энергетической безопасности Молдовы. Власти обеих стран рассчитывают как можно быстрее завершить проект по продлению газопровода Яссы-Унгены до Кишинева. Строительные работы планируют начать в сентябре 2018. Министр экономики Румынии подчеркнул, что это проект, который он поддерживает всей душой. Стороны обсудили также перспективу взаимоподключения электроэнергетических сетей двух стран.