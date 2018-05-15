Благодаря программе инициированной Сильвией Раду появился садик

Экономический агент принял участие в кампании «Сделай что-то хорошее для Кишинева»

Кампания «Сделай что-то хорошее для Кишинева», инициированная независимым кандидатом в мэры города Сильвией Раду, набирает обороты. Благодаря экономическому агенту, на одной из площадок в Кишиневе появился садик.

«Сегодня мы обустраиваем садик: красим игровые площадки, наводим чистоту, создаем приятное для детей пространство, - написала Сивльия Раду». - Кампания «Сделай что-то хорошее для Кишинева двигается дальше. Мы пытаемся ответить на все запросы, которые вы нам присылаете».

По ее словам, политики приватизировали садики.

«Мы пытаемся сделать их более красивыми. В прошлые годы безответственные политики приватизировали садики. Их не волновало будущее детей в Кишиневе». - написала Сильвия Раду.

Напомним, ранее в рамках кампании была благоустроена игровая площадка в лицее Тоадера Бубуйога в селе Бубуечь. Тогда бизнесмен ответил на предложение Сильвии Раду инвестировать деньги не в ее кампанию, а в проекты для жителей столицы и пригородов. Также был высажен ковер цветов в парке имени Штефана чел Маре.

«Есть много мелочей, которые не стоят больших денег, но имеют огромную ценность для жителей столицы, - считает Сильвия Раду. - У людей должно остаться что-то хорошее после этой предвыборной кампании. Кандидаты, которые решили тратить десятки тысяч евро на панно и рекламу. Говорят, что у них есть еще время сделать что-то хорошее для города — не только для их имиджа или имиджа партии. Нужно на самом деле помогать людям», читать далее https://www.kp.md/online/news/3115245/