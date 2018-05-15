По инициативе примэрии и спортивной организации Sporter в парках появилась разметка

Появление специальной разметки в парках Кишинева – совместная инициатива общественной спортивной организации Sporter и примэрии Кишинева.

По словам представителей Sporter, новая разметка поможет избежать различных инцидентов и позволит спортсменам-любителям не мешать горожанам, которые прогуливаются в парке.

Помимо разметки для велосипедистов, на дорожках парка появится новая разметка для бегунов, а также информационные панно и знаки. Теперь велосипедисты и бегуны будут двигаться вокруг озера против часовой стрелки, а движение по полосам будет односторонним.

Ранее примэрия Кишинева и общественная спортивная организация Sporter подписали соглашение о сотрудничестве, сообщает point.md