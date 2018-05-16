Детали сексуального скандала с участием наёмного журналиста, которому Платон платил за очернение Молдовы

Автор статьи, опубликованной в американской прессе, который писал, что в Молдове процветает торговля людьми и сексуальная эксплуатация, сам оказался замешан в громком сексуальном скандале.

Dailymail.co.uk пишет, что Джон Шиндлер – бывший аналитик NSA, был вынужден покинуть должность преподавателя военно-морского колледжа в США, после того как отправил одной женщине фотографии своего пениса. Случай получил огласку, после того, как некий блоггер сообщил о произошедшем руководству колледжа. Администрация учебного заведения начала внутреннее расследование, а Шиндлер вскоре был вынужден уволиться. В статье также ссылаются на интервью с женщиной, которой Шиндлер делал непристойные предложения, а также публикуют его сообщения интимного характера. Более того, женщина, которую в статье называют Лесли, утверждает, что Шиндлер сперва стал ее домогаться, а затем угрожать. В одном из электронных писем, автором которого предположительно является Шиндлер, говорится, что он с нетерпением ждет с ней встречи. Автор письма называет женщину «волчицей». Более того, он признает, что находится в нетрадиционном браке, но детали не поясняет. Фотографию с пенисом и письма Лесли передала блоггеру, который их опубликовал и сообщил о происходящем руководству колледжа. Началось внутреннее расследование. Администрация учебного заведения сообщила Шиндлеру об итогах расследования и предоставила мужчине 7 дней на то, чтобы он смог дать свой ответ перед принятием официального решения. Шиндлер предпочел уволиться. На фоне этого скандала Шиндлер на время перестал делать какие-либо публикации в соцсетях. Правда через некоторое время он продолжил писать в частности про конфликт в Украине. Недавно Джон Шиндлер прославился статьей, в которой он очерняет Молдову. При этом он с подозрительным постоянством повторяет все то, что обычно говорят на Jurnal TV и все то, что заявляет Ренато Усатый. Портал telegraph.md ранее писал, что за обливание грязью Молдовы Шиндлеру платит Вячеслав Платон и Михаил Гофман из денег, украденных в банковской системе нашей страны.

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