В столице проводят дезинсекцию домов и парковых зон

В подвалах жилых домов, а так же в зонах отдыха и в парках столицы проводятся работы по дератизации и дезинсекции.

По словам начальника Главного управления жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Иона Бурдюмова, до сих пор были проведены работы по дератизации и дезинсекции в 1249 жилых домах, находящихся в управлении муниципальных предприятий, а так же в 320 кооперативных домах из 1093 существующих. До конца мая, будут завершены работы во всех домах УЖФ.



Работы по дератизации и дезинсекции выполняются Центром общественного здоровья муниципия Кишинэу в результате публичных торгов, организованных с этой целью. Для работ по дезинсекции и дератизации в жилом фонде из Муниципального бюджета за 2018 год было выделено более миллиона леев.



Примэрия муниципия Кишинэу отмечает, что работы по дезинсекции были проведены и в зонах отдыха столицы, в частности, в парках и скверах, против личинок клещей и насекомых. В зависимости от результата, обработка повторится через 14 дней.





