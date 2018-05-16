Конструктивный диалог: Павел Филип встретился с отечественными предпринимателями

Успех в создании привлекательной бизнес-среды состоит в диалоге и сотрудничестве правительства с предпринимателями. Об этом заявил премьер Павел Филип местным производителям.

На встрече, в которой приняли участие десятки предпринимателей, обсудили проблемы компаний и пути их решения. Основыми препятствиями назвали отсутствие квалифицированных рабочих и потери экспортеров из-за укрепления национальной валюты.

Павел Филип отчитался о реформах, проведенных в сфере предпринимательской деятельности, отметив значительное сокращение разрешительных документов - с 416 до 151-ого, а также контролирующих госорганов - с 57 до 18-ти.

В дальнейшем планируется ввести поправки в трудовой кодекс, согласно которому будет упрощен процесс трудоустройства и увольнения, и принять новый кодекс, который будет стимулировать открытие нового бизнеса и создание новых рабочих мест.





