КНДР пригрозила отменить саммит с США, если американский президент Дональд Трамп будет продолжать настаивать на том, чтобы Пхеньян отказался от ядерного оружия.
Официальное северокорейское агентство новостей ЦТАК опубликовало заявление заместителя министра иностранных дел КНДР, где говорится, что, если США "загоняет нас в угол и в одностороннем порядке требует, чтобы мы отказались от ядерного оружия, то нам больше не интересны эти переговоры и мы будем вынуждены пересмотреть свое согласие на проведение предстоящего саммита между КНДР и США".
Северная Корея "питала большие надежды, что этот саммит приведет к разрядке ситуации на Корейском полуострове и станет большим шагом на пути к построению великого будущего", говорится в заявлении, однако "очень печально, что накануне саммита США провоцирует нас, изрыгая абсурдные заявления".
Саммит между северокорейским лидером Ким Чен Ыном и президентом Дональдом Трампом был запланирован в марте и должен состояться 12 июня в Сингапуре.
"Мы оба попробуем сделать это особым моментом для мира во всем мире", - написал тогда американский президент в "Твиттере".
По словам корреспондента Би-би-си в Южной Корее Лоры Бикер, используемые северокорейскими властями формулировки означают, что Пхеньян ставит под вопрос необходимость встречи с Трампом, но пока не отменяет сам саммит.
Незадолго до этого заявления Пхеньян отменил переговоры с Сеулом, которые должны были состояться в среду по следам встречи лидеров обеих Корей 27 апреля.
Переговоры были одобрены обеими сторонами в начале этой недели и должны были пройти в Пханмунджоме, в демилитаризованной зоне.
Предполагалось, что представители обеих стран обсудят детали договоренностей, достигнутых во время встречи лидеров обеих Корей в апреле.
Среди главных из этих вопросов - объявление Корейского полуострова безъядерной зоной, а также возможность заключения мирного договора, так как Корейская война закончилась лишь подписанием перемирия и формально две страны по-прежнему находятся в состоянии войны.
Кроме того, на апрельской встрече президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына было решено:
- прекратить враждебные действия по отношению к друг другу;
- превратить демилитаризованную зону между обеими странами в "зону мира" и прекратить вещание пропаганды вдоль нее;
- добиться сокращения вооружений в регионе и уменьшения военной напряженности;
- добиться четырехсторонних переговоров - с участием Китая и России.
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