Агентство по возмещению имущества, добытого преступным путем, арестовало с начала года активов более чем на 46 миллионов леев.
Это, в частности, 320 систем криптовалюты, которые не регламентирует Нацбанк, 54 земельных участка, 23 транспортных средства, 15 квартир и девять домов. Кроме того заморожено 14 банковских счетов.
Как уверены внешние партнеры, потенциал нового госведомства гораздо больше. Задействовать все инструменты и возможности призвана трехлетняя стратегия развития агентства.
"Стажировки, сотрудничество между службами и техническими подразделениями, внедрение техник, которые эффективно применяются в ЕС - все это поможет улучшить нашу работу", - сказала директор АВИ Отилия Николай.
"Главная задача - научиться быстро выявлять незаконное имущество, чтобы поместить его под арест. Когда речь идет о финансовых преступлениях, время - это главный враг. Чем медленнее процедура, тем меньше удастся вернуть", - сказал консультант Совета Европы Педро Перейро.
В штате агентства всего восемь специалистов, но и работа уже стала ощутимым подспорьем в прокурорских расследованиях.
"Мы сотрудничаем с инспекторами этого агентства по ряду уголовных дел. Проводим параллельное расследование", - сказал главный прокурор ПБОПОД Николае Китороагэ.
"Каждый преступник должен не только понести наказание в виде лишения свободы, но и вернуть незаконно полученное имущество", - сказал главный прокурор ПБК Виорел Морарь.
Агентство по возмещению имущества, добытого преступным путем, начало деятельность в январе. Оно -автономное подразделение Наццентра по борьбе с коррупцией.
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Сегодня к вам обратятся с деловым предложением, но принимать его сразу не стоит, так как оно окажется не очень выгодным для вас. Гармоничная космическая ситуация способствует Вашему финансовому благополучию. Вам будет сопутствовать успех в отношениях с противоположным полом. Хорошо пойдут дела у банковских служащих.
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ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Сегодня не лучший день для общения со старшими, родители станут настаивать на своем, переубеждать их бесполезно. Не исключено, что вечером Вас ждет радостное свидание. Вам не удастся уйти от неприятного серьезного разговора. Вечер многие посветят любви и развлечениям.
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БЛИЗНЕЦЫ
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РАК
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
День чреват для Вас любовными переживаниями, разочарованиями, интригами. Друзья могут пригласить в театр или в кино. Несмотря ни на какие испытания и препятствия на Вашем пути к победе и успеху, постарайтесь сохранять спокойствие, новые знакомства нежелательны. Хорошо пойдут дела у финансистов.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Сегодня необходимо набраться терпения и выдержки, чтобы избежать конфликтов с близкими и подчиненными. Не исключено неблагоприятное известие или неблагоприятное стечение обстоятельств. Романтическое настроение не позволит заниматься скучной работой. Вероятны встречи с влиятельными людьми.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
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СТРЕЛЕЦ
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Сегодня Вы получите удовольствие от любой физической нагрузки - так Вы сбросите накопившееся напряжение. Сегодня домашних животных вести к ветеринару не следует, по возможности отложите это мероприятие на несколько дней. Сегодня надолго не упускайте детей из виду, чтобы не потерялись или не натворили бед. Страдающим болезнями желудка рекомендуется исключить сегодня из своего меню соленое и острое. Стоит побольше внимания посвятить себе, своему здоровью.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
День благоприятствует плодотворному взаимодействию с коллегами, родственниками и детьми. Вы сможете проявить свои таланты в профессиональной сфере деятельности. Попытки начать что-либо новое не увенчаются успехом, встречи, назначенные на сегодня, отменятся по независящим от Вас причинам. Успешны знакомства и поездки.
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