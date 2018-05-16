По меньшей мере пять румынских компаний планируют инвестировать десятки миллионов евро в нашу страну. Об этом говорили на молдо-румынском экономическом форуме.
В конференции приняли участие министр экономики Кирилл Габурич и его румынский коллега Дэнуц Андрушкэ, а также десятки бизнесменов из Молдовы и соседней страны. Представители одной из румынских IT-компания говорят, что видят в молдавском рынке большие возможности.
"Очень радует и обнадеживает, когда видишь, что в стране есть крепкая политическая сила. Надеемся наладить контакты и уехать отсюда с положительными результатами, а вернуться уже с инвестициями", - сказал представитель румынской IT-компании Чиприан Барага.
Отечественные предприниматели, в свою очередь, хотят расширить свой бизнес в Румынии.
"Это хорошая возможность попасть на рынок Евросоюза. Начнем с Румынии", - сказала представитель текстильной компании Мария Плешка.
Представители торгово-промышленной палаты говорят, что многие иностранные компании ведут переговоры с нашими властями с целью расширить свой бизнес.
"Обсуждаем создание новых рабочих мест, обсуждаем планы", - сказал глава Торгово-промышленной палаты Константин Виеру.
Сейчас в Молдове зарегистрированы почти 1700 компаний с румынским капиталом, общий объем инвестиций превышает миллиард 200 миллионов леев.
"Очень важно, чтобы румынские компании продолжали работать, в том числе в свободных экономических зонах, в промышленных парках, в парках IT. Хочу воспользоваться возможностью и призвать румынские компании принимать участие в процессах приватизации в Молдове".
"Расширить бизнес и увеличить инвестиции на обоих берегах Прута - наша общая задача. Правительства Румынии и Молдовы твердо намерены укрепить экономическое сотрудничество".
В прошлом году товарооборот между нашей страной и Румынией составил миллиард 700 миллионов долларов.
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