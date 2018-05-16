Сотрудники полиции изъяли боеприпасы у жителя села Прилиманское Овидиопольского района. Об эттом сообщает упраление Нацполиции в Одесской области в среду, 16 мая.
Отмечается, что 28 патронов и гранату с запалом 46-летний мужчина хранил в своем доме в печи, пишет korrespondent.net
"Полицейским злоумышленник пояснил, что боеприпасы нашел на кладбище и намеревался продать их", – говорится в сообщении.
Изъятые боеприпасы правоохранители направили на экспертизу. Начато уголовное производство по статье о незаконном обращении с оружием и боеприпасами (ч. 1 ст.263 УК Украины). Мужчине грозит тюремный срок от двух до пяти лет.
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День благоприятствует плодотворному взаимодействию с коллегами, родственниками и детьми. Вы сможете проявить свои таланты в профессиональной сфере деятельности. Попытки начать что-либо новое не увенчаются успехом, встречи, назначенные на сегодня, отменятся по независящим от Вас причинам. Успешны знакомства и поездки.
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