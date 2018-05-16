В Индонезии "самураи" напали на полицию

В Индонезии на острове Суматра четыре человека с самурайскими мечами напали на участок полиции. Об этом сообщает AFP со ссылкой на представителей местной власти в среду, 16 мая.

В результате нападения в городе Пеканбару в провинции Риау погиб один офицер полиции. Еще два получили ранения, пишет korrespondent.net

В свою очередь правоохранители застрелили троих нападавших. Еще двух удалось задержать.