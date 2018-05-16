Житель Бельц задержан за коррупцию

На трое суток задержали жителя Бельц, подозреваемого в коррупции. Он получил около 12 тысяч леев от матери обвиняемого в наркоторговле.

В обмен на деньги он обещал ей, что её сына оправдают. Но так он не сдержал обещания, женщина обратилась в Национальный центр по борьбе с коррупцией.

Правоохранители установили, что у подозреваемого был сообщник. Его личность устанавливают. Теперь задержанному грозит до 200 тысяч леев штрафа или до шести лет тюрьмы.





