Белки спрятали под капотом машины более 20 килограммов шишек

В Мичигане мужчина обнаружил под капотом автомобиля более 20 килограммов шишек, сообщает Mlive.com.

По дороге на работу Келлен Мур заметил, что автомобиль начал издавать странный шум. Открыв капот, он увидел десятки шишек. По его подсчетам, их общий вес составляет 50 фунтов (23 килограмма. — Прим. ред.).

Мужчина и его приятель полагают, что шишки оказались в машине благодаря белкам.

"Такое бывает со всеми, но не в таких масштабах. <…> Это отличное место для белок. Удобное и теплое, много запасов еды. Довольно практично, пока твое гнездо не уедет", — рассказал друг Мура Гейб Аври.

Владелец машины рассказал, что приобрел автомобиль совсем недавно, при покупке под капотом ничего не было. Ему понадобилось около 45 минут, чтобы отчистить машину. Из-за высокой температуры некоторые шишки разбухли, что затруднило задачу, пишет РИА Новости







