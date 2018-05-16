В заброшенном московском морге нашли человеческие останки

Скелетированные останки женщины обнаружили на территории заброшенного морга на юго-западе Москвы, по данному факту следователи проводят проверку, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Москве (по взаимодействию со СМИ) Юлия Иванова.

"Вечером 15 мая 2018 года на территории заброшенного морга по улице Фотиевой в городе Москве обнаружены скелетированные останки неустановленной женщины. По данному факту следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве проводится доследственная проверка", — сказала она.

Как отметила Иванова, по предварительным данным, смерть женщины наступила более восьми месяцев назад, пишет РИА Новости

"Назначена судебно-медицинская экспертиза", — добавила Иванова.





