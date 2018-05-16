Бразилец снял на видео ограбление самого себя и получил огнестрельное ранение

Системный аналитик Луис Карлос из Рио-де-Жанейро спокойно ехал на работу на своем мотоцикле, когда подвергся вооруженному нападению на оживленной дороге.

Утром 15 мая его остановили два бандита, нанесли несколько ударов рукоятью пистолета и прострелили ему ногу, несмотря на то, что байкер не оказывал никакого сопротивления.

Преступление было снято камерой, закрепленной на шлеме пострадавшего, и на видео хорошо заметно, что грабители молодо выглядят и, вероятно, еще не вышли из подросткового возраста. Они захватили мотоцикл, а Луис Карлос, подпрыгивая на здоровой ноге, смог добраться до автомобиля одного из очевидцев, который и отвез его в госпиталь.

К счастью, ранение оказалось несерьезным, и в настоящее время потерпевший вне больничных стен активно делится своими комментариями с прессой, раскрывая детали опасного приключения.