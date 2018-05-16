Кажется странным описывать словом "яркий" такого космического монстра, как чёрная дыра. Между тем астрономы из Национального университета Австралии заметили именно такой объект. По их словам, появись такая чёрная дыра в Галактике, она бы тут же затмила все звёзды на небе и даже смогла бы посоревноваться с Луной.
Но и на этом особенности сверхмассивного гиганта не заканчиваются. Учёные говорят, что обнаруженный объект является самой быстрорастущей чёрной дырой, которую они когда-либо наблюдали. Каждые два дня эта чёрная дыра поглощает массу, эквивалентную массе Солнца.
Обнаруженная сверхмассивная чёрная дыра находится в центре квазара, с легко запоминающимся названием SMSS~J215728.21-360215.1. По оценкам учёных, масса объекта примерно в 20 миллиардов раз превышает массу Солнца, при этом он продолжает невероятными темпами набирать массу.
По его словам, если бы этот монстр находился в центре нашего Млечного Пути, то он был бы в 10 раз ярче полной Луны. "Она выглядела бы как невероятно яркая звезда, которая дала бы фору всем звёздам на небе", — уверен Вольф.
Однако в таком гипотетическом сценарии на Земле некому было бы наслаждаться световым шоу. Квазар испускает губительное рентгеновское излучение, которое бы уничтожило жизнь.
К счастью, человечество находится на безопасном расстоянии от космического "монстра" – нас разделяют более 12 миллиардов световых лет. Иными словами, астрономы увидели чёрную дыру такой, какой она была 12 миллиародов лет назад, спустя непродолжительное время после Большого взрыва.
"Мы не знаем, как такой объект смог быстро вырасти в первые дни Вселенной", — говорит Вольф.
Отмечается, что учёные нашли данную сверхмассивную чёрную дыру, объединив данные со спутника ЕКА Gaia, инфракрасного космического телескопа НАСА WISE и телескопа австралийского университета SkyMapper.
"Такие большие и быстрорастущие чёрные дыры чрезвычайно редки, и мы уже несколько месяцев ищем их при помощи SkyMapper", — добавляет Вольф. Он отмечает, что поиски ещё более быстрорастущих космических "монстров" продолжаются.
Результаты исследования представлены в научном издании Publications of the Astronomical Society of Australia.
Ранее авторы проекта "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) рассказывали, что центральная чёрная дыра Млечного Пути порождает землеподобные планеты и разносит жизнь по Галактике, пишет vesti.ru
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