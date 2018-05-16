Гражданин Молдовы пытался тайком вывезти в Россию антикварные предметы

В украинском пункте пропуска Бачевск (Сумская область) задержан гражданин Молдовы, пытавшийся незаконно вывезти в Российскую Федерацию коллекцию антиквариата. Об этом в среду, 16 мая, сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

"При оформлении микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter, на котором выезжал в Россию гражданин Молдовы, пограничный наряд в салоне транспортного средстваобнаружил предметы старины: икону XIX века, скрипку 1719 г.в., телефонный аппарат 1929 г.в., книги POMPEI 1904 г.в. и GIANNETTO 1870 г.в., банкноты времен Российской империи и РСФСР, марку прошлого века и изделие из металла серебристого цвета", - говорится в сообщении.

Обнаруженные предметы изъяты и отправлены на экспертизу, которая должна выявить, представляют ли они историческую и культурную ценность. На правонарушителя составлены административные материалы, сообщает korrespondent.net