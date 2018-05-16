Пять заключенных снова оказались на скамье подсудимых за шантаж и вымогание денег

Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам завершила расследование дела за шантаж в особо крупном размере. На скамье подсудимых оказались пять человек.

По данным правоохранителей, обвиняемые заставляли заключённого 13-й тюрьмы играть в карты.

Игра сопровождалась распитием алкоголя и употреблением наркотиков. Пострадавший проиграл им 30 тысяч евро.

Обвиняемые потребовали вернуть им долг, причем любыми способами: зарегистрировать на их имя недвижимость родных или даже продать органы.

Одного из фигурантов дела задержали во время получения первой части денег. Во время обыска в тюрьме, полицейские изъяли предметы, которые использовали для шантажа, в том числе мобильные телефоны и сим-карты.

Ранее обвиняемых осудили зя тяжкие и особо тяжкие преступления. Теперь им грозит увеличение срока еще на 15 лет.