Пилот перепутал аэропорт и сел не туда

Испанский пилот по ошибке совершил посадку не в том аэропорту в Германии. Об этом сообщает The Local.

При посадке командир воздушного судна перепутал аэропорты Фульсбюттель и Финкенвердер, которые находятся в Гамбурге в 15 километрах друг от друга.

Диспетчеры сообщили ему об ошибке, когда самолет уже начал приземляться в Фульсбюттеле вместо Финкенвердера. «Пилот должен был понять, что садится не туда, по приборам», — заявила представитель управления воздушного движения.

Как сообщает источник, в руководстве по полетам указано, что в Гамбурге есть два аэропорта и путать их нельзя, пишет lenta.ru