Соседи приняли спор с попугаем за домашнее насилие и вызвали полицию

Полицейские в немецком городе Леррах, расположенного неподалеку от границы с Швейцарией, выехали на вызов соседей о домашнем насилии и обнаружили мужчину, спорящего с попугаем. Об этом сообщает новостное агентство Associated Press.

В понедельник, 14 мая, в полицию поступил вызов о вероятном домашнем насилии: позвонивший сообщил, что в соседней квартире люди уже довольно долгое время кричат друг на друга. Полицейские прибыли на место и услышали крики из-за двери. Однако когда стражи порядка попали внутрь, они обнаружили 22-летнего мужчину, спорящего с попугаем. Он признался озадаченным полицейским, что был очень раздражен поведением птицы своей девушки и поэтому начал ссору.

По словам полицейских, на ругань попугай отвечал громким лаем. Они покинули дом немца, так как не обнаружили состава преступления, пишет lenta.ru

Похожий случай произошел в ноябре 2017 года в американском штате Орегон. Курьер, проезжавший мимо одного из домов, услышал крики о помощи и вызвал полицию. Оказалось, что эти звуки издавал здоровый и пребывавший в хорошем настроении попугай Диего.