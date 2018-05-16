Исследование: тяжелый труд опасен для здоровья мужчин

Силовые упражнения и тренировки традиционно считаются полезными, но в некоторых случаях они могут наносить вред здоровью. Международная команда ученых выяснила: мужчины, чья работа требует высокого уровня физической активности, подвержены большему риску преждевременной смерти по сравнению с другими работниками, рассказывает The Deccan Chronicle.

Специалисты проанализировали данные 17 работ, посвященных взаимосвязи профессиональных физических нагрузок и смертности от любых причин. В общей сложности в исследованиях приняли участие 193696 человек. Оказалось, что у мужчин, чья работа была связана с повышенной физической активностью, риск ранней смерти был на 18% больше, чем у остальных, сообщает meddaily.ru



У участниц женского пола картина была противоположной. На них любые физические нагрузки оказывали положительное влияние. Исследователи учли разные факторы, в том числе уровень физической активности в свободное время. Ученые пришли к выводу: физические нагрузки на работе вредны для мужского организма, а активность во время отдыха помогает продлить жизнь.