В посылках с детскими пазлами из Германии нашли 16 кг наркотиков

Сотрудники ФГУП "Почта России" совместно с работниками ФСБ обнаружили в почтовых отправлениях из Германии почти два десятка килограммов запрещенного наркотического вещества, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу российской почты.

"Согласно сопроводительным документам, в пяти международных почтовых отправлениях, адресованных в Москву и Екатеринбург, должен был находиться пазл для детей от трех до шести лет, а оказалось 16 кг метамфетамина", - отмечается в пресс-релизе.

Наркотики в коробках из-под детских пазлов были обнаружены в ходе осмотра почтовых отправлений с помощью рентгенологического оборудования, установленного в одном из сортировочных центров Москвы.

При получении отправления в отделении связи Екатеринбурга был задержан 33-летний гражданин России. При обыске в арендуемой им квартире было обнаружено и изъято другое почтовое отправление со спрятанными в нем наркотиками, пишет newsru.com

Возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ ("Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств в особо крупном размере"), сообщает АГН "Москва".

Добавим, что по аналогичной схеме действовали в прошлом году уроженец Украины и жительница Астраханской области. Они получали из Германии наркотики, замаскированные под посылку с набором детских игр, построенных на составлении картинок. Всего было изъято 30 килограммов "наркотических пазлов".

Установлено, что подозреваемые действовали в сговоре с сотрудниками двух московских отделений связи и работниками курьерской доставки. "[Последние] выдавали подозреваемым международные почтовые отправления без проверки документов", - рассказали на почте.





