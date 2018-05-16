В Италии работники отеля изнасиловали британскую туристку

Полиция региона Кампания в Италии задержала пятерых бывших и действующих сотрудников гостиницы в городе-курорте Сорренто (провинция Неаполь), которых подозревают в циничном сексуальном преступлении двухлетней давности. Тогда злоумышленники накачали сильнодействующими препаратами, а затем изнасиловали в отеле гражданку Великобритании, пишет Il Fatto Quotidiano.

По данным полиции, преступление было совершено в ночь на 7 октября 2016 года. На тот момент все пятеро задержанных соучастников являлись работниками известного четырехзвездочного отеля Alimuri, расположенного на живописном полуострове Сорренто, который является излюбленным местом отдыха британских туристов. Среди постояльцев гостиницы той осенью были 50-летняя гражданка Великобритании и ее 24-летняя дочь. Как потом рассказала потерпевшая, это была ее первая турпоездка после кончины мужа в 2014 году.

Перед отъездом на родину, в последний день отдыха, британки выпили в баре при отеле алкогольные напитки, приготовленные двумя барменами - 34-летним Антонино Миньеро и 25-летним Фабио Де Вирджилио. После этого иностранкам стало плохо. Вероятно, в спиртное злоумышленники подмешали сильнодействующий препарат бензодиазепин, так называемый "наркотик изнасилования".

Старшую из отравленных женщин бармены отвели в комнату возле бассейна и дважды изнасиловали. Затем бармены позвали своих сослуживцев, которые переместили беспомощную туристку в служебное помещение и "пустили ее по кругу". По данным полиции, всего в групповом изнасиловании участвовало около двенадцати мужчин, сообщает newsru.com

Как оказалось, надругательство сопровождалось фотосъемкой. После изнасилования туристку переместили в ее номер. На следующий день женщина вернулась в графство Кент в Великобритании, и только после этого обратилась в полицию. Следователям удалось получить образцы ДНК подозреваемых, пишет The Huffington Post. Однако расследование в Италии затянулось.

Подозреваемые были задержаны лишь через два года. К настоящему времени следователи собрали ряд серьезных улик, подтверждающих, что в момент совершения преступления фигуранты находились в гостинице. Также в их мобильных телефонах обнаружены фотографии потерпевшей, которыми они обменивались через чат в соцсети.

Важная для следствия информация содержалась и в телефоне жертвы. Там хранились изображения двух подозреваемых, которых удалось идентифицировать по татуировкам, сообщает The Irish Sun.