Италия заняла второе место в мире по старению населения

Итальянцы стареют и становятся все более одинокими, — таков один из главных выводов ежегодного доклада по проблемам демографии Национального института статистики (Istat), который был обнародован в среду.

Согласно официальной статистике, на каждые 100 молодых итальянцев в настоящее время приходится 168,7 пожилых граждан, что выводит страну на второе место в мире по старению населения.

При этом все более заметным становится феномен социального одиночества, который наиболее сильно отражается на жизни стариков. Так, по данным экспертов, одинокие пожилые люди проводят по десять и более часов в день без какого-либо общения с другими людьми. Примечательно также, что более 17% граждан в Италии чувствуют себя практически полностью лишенными какой-либо социальной поддержки.

Такая ситуация наблюдается на фоне продолжающегося уже девятый год подряд сокращения численности населения Италии. На первое января этого года в стране проживали чуть менее 60,5 млн человек, в том числе 5,6 млн иностранцев. За последний год население страны уменьшилось сразу на 85 тысяч человек.

Тенденцию к старению населения подтверждает и рекордное снижение рождаемости, которое было зарегистрировано на Апеннинах в прошлом году. Еще в феврале Istat сообщил, что уровень рождаемости достиг исторического минимума, начиная с момента образования единого итальянского государства в 1861 году. В 2017 году число новорожденных составило всего 464 тысячи человек.

Нынешний доклад Istat констатирует практически полную блокировку "социальных лифтов" в современном итальянском обществе. Лишь 18,5% молодых людей удается самостоятельно, без помощи родственников и знакомых получить высшее образование, а когда речь идет о получении квалифицированной работы, этот показатель снижается до 15%. В целом же официальная статистика показывает, что более 47% итальянцев получают рабочее место, используя "неформальные каналы".

Istat обращает также внимание на заметные изменения, происшедшие на рынке труда за последние десять лет. Так, доля ручного труда за этот период значительно снизилась, что привело к сокращению числа рабочих и ремесленников примерно на 1 миллион человек. Одновременно на Апеннинах количество граждан, занятых в торговле и сфере услуг, увеличилось более чем на 860 тысяч человек, пишет РИА Новости







