Молодого человека в возрасте 21 года, осужденного за кражу, привезли в больницу, откуда он смог сбежать при помощи сообщников.

Отмечается, что сбежавший имеет в личном деле отметку о статусе человека, потенциально представляющего угрозу безопасности (статус "fiche S"). Такой статус он получил за радикализацию.