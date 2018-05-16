Отец ложкой вырвал сыну глаза из-за его выбора невесты

22-летний житель Пакистана Абдул Баки был жестоко наказан членами своей семьи из-за того, что им не понравилась девушка, на которой молодой человек хотел жениться. Об этом сообщает The Mirror.

Баки, живущий в деревне Наирабад в провинции Белуджистан заявил своей семье, что намерен жениться на девушке, с которой длительное время был в отношениях. Однако это шло вразрез с планами его 70-летнего отца и четырех братьев, подыскавших Абдулу невесту по своему вкусу.

Мужчины заперли мать Абдула в одной из комнат дома, чтобы она не могла вмещаться и спасти сына. После этого они приковали его к кровати.

Отец Абула взял ложку и с ее помощью извлек из глазницы первый глаз парня. После этого он перерезал сосуды, соединявшие глазное яблоко с черепом, ножом. Молодой человек умолял семью сохранить ему второй глаз, однако родственники были неумолимы. После того как Абдул был полностью ослеплен, он умолял отца и братьев убить его.

Однако отец Баки сказал, что Абул станет примером для других мальчиков в деревне.

Молодого человека доставили в больницу его брат, которого в момент наказания не было дома. Врачи пытались спасти молодому человеку хотя бы один глаз, однако в конечном итоге их усилия успехом не увенчались.

Отец и два его брата были арестованы. Еще двое братьев находятся в бегах. Ведется расследование, пишет ren.tv