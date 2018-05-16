Расшифрованы неизвестные страницы дневника Анны Франк

Специалисты из Дома-музея Анны Франк в Амстердаме расшифровали ранее неизвестные широкой публике страницы дневника Анны Франк, передает CNN. Ранее две страницы были скрыты под коричневой бумагой.

Благодаря современным технологиям было выявлено, что на страницах 13-летняя Франк записала пять перечеркнутых позднее фраз, четыре грязные шутки и 33 строки о половом воспитании и проституции. Неясно, отчего девочка решила скрыть эти страницы, однако далее в дневнике она выражает беспокойство по поводу того, что люди смогут "прочитать ее мысли", пишет ren.tv

Директор Дома Анны Франк Рональд Леопольд и глава Нидерландского института войны, изучения холокоста и геноцида Франк ван Ври считают, что новые строки показывают Анну Франк как обычного ребенка, которого интересуют "запретные темы" секса и грязный юмор.

Аннелиз Мария (Анна) Франк — еврейская девочка, которая после прихода Гитлера к власти скрывалась с семьей от нацистского террора в Нидерландах. В итоге была схвачена и отправлена в Освенцим, а оттуда в Берген-Бельзен, где умерла в конце войны от тифа.