Сенсация в мире искусства: в Нидерландах обнаружили неизвестную картину Рембрандта

Новость о настоящей сенсации в мире искусства пришла из Нидерландов. Там обнаружили неизвестное ранее полотно Рембрандта. "Портрет молодого человека" считался работой одного из учеников художника.

Полтора года назад за 150 тысяч евро картину приобрел на аукционе местный коллекционер. По его словам, он подозревал, что мог купить именно шедевр голландского живописца, и обратился к специалистам.

Какого же было удивление владельца, когда его догадки подтвердили сразу 15 экспертов-реставраторов. Портрет действительно принадлежит кисти Рембрандта и был написан в 1634 году, пишет ren.tv