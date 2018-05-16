В Барнауле водитель пинками выгнал пассажира из автобуса. ВИДЕО

В Барнауле водитель ногой вытолкнул из автобуса мужчину, который, как ему показалось, одет в грязную одежду. Как сообщает телеграм-канал LIFE SHOT, действие развернулось в автобусе №58 под крики возмущённых пассажиров.

На кадрах водитель грубо общается с мужчиной, хватает за одежду, бьёт несколько раз по лицу и пытается вытолкнуть из транспортного средства. В конце концов он ногой выпинывает пассажира, после чего возвращается в кресло и продолжает путь.

В ходе потасовки остальные пассажиры пытаются отстоять пострадавшего, говоря, что он не грязный и не пьяный. Их слова водитель просто игнорирует, пишет life.ru

По данному факту сотрудниками полиции Управления МВД России по городу Барнаулу проводится проверка.