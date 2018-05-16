Отец прыгнул с парашютом из самолёта, где остался и погиб его малолетний сын

Крис Каспржак из Ирландии совершил прыжок с парашютом из самолёта, в котором оставался его семилетний сын Кацпер. Мужчина ещё был в воздухе, когда самолёт с ребёнком неожиданно рухнул не землю.

Крис Каспржак позволил сыну сопровождать себя в полёте в качестве "подарка на выходные" — мальчик обожал небо и мечтал в будущем стать парашютистом, как отец. Вместе с ними в воздух поднялись ещё пятнадцать парашютистов — все они благополучно покинули самолёт за несколько минут до крушения.

Свидетели рассказывают, что после аварии Крис буквально обезумел — он руками рыл землю, пытаясь найти под обломками самолёта маленького Кацпера. К несчастью, отчаянные старания отца были бессмысленны — и мальчик, и пилот Нил Боудич погибли на месте, пишет Лайф.

На месте крушения теперь работает следственная группа, но причины падения самолёта пока не установлены. Тела погибших переданы в местную больницу для исследования. Отмечается, что Нил Боудич был опытным пилотом — и маловероятно, что к трагедии привела его ошибка.