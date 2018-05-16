Двухметровые пернатые динозавры-овирапторы не раздавливали яйца при их высиживании благодаря тому, что они не сидели на них, а прижимали их к бокам, сидя на своеобразном "помосте", говорится в статье, опубликованной в журнале Biology Letters.
"Ни одна птица не ведет себя подобным образом сегодня, что делает овирапторов уникальными пернатыми. С другой стороны, ни одна из них не достигает подобных размеров и не испытывает подобных проблем с хрупкостью яиц", — рассказывает Дарла Зеленицки (Darla Zelenitsky) из университета Калгари в Альберте (Канада).
До недавнего времени ученым были известны лишь единичные примеры окаменелых яиц динозавров и фрагменты их скорлупок. В последние 20 лет картина кардинально поменялась — палеонтологи нашли сразу несколько "кладбищ яиц" на севере Китая и в монгольской части пустыни Гоби, и десятки яиц крупнейших динозавров Земли в Аргентине. Благодаря им мы знаем, что некоторые динозавры были теплокровными существами, высиживающими яйца примерно так же, как это делают современные птицы.
Подобные открытия, как отмечает Зеленицки, заставляли палеонтологов считать, что овирапторы и первые птицы, более "продвинутые" родичи пернатых динозавров, умели заботиться о потомстве и высиживали свои яйца, а не оставляли их на волю судьбы, как это делали зауроподы, четвероногие гиганты юрского периода, и многие хищные ящеры мезозоя. С другой стороны, недавние замеры прочности скорлупы древних пернатых показывают, что это может быть не так.
Другие споры, как рассказывает Зеленицки, вызывает следующий вопрос – как овирапторам и другим крупным пернатым динозаврам, чей рост составлял 2-3 метра, а масса – более двух тонн, удавалось не раздавливать свою кладку при ее высиживании?
Зеленицки и ее коллеги нашли ответ на этот вопрос, обратив внимание на то, что все известные кладки яиц крупных и мелких овирапторов, найденные в песках Монголии и западного Китая, имеют очень похожую форму. Все они выглядят как большой "бублик", выложенный вокруг небольшого бугра из земли или песка, возвышающегося над всей кладкой.
Изучая их структуру, канадские и китайские палеонтологи заметили нечто необычное – размеры пустой внутренней части этого бублика зависели не от формы яиц, а от того, какой массой обладал отложивший их динозавр. К примеру, у мелких овирапторов эта "дырка от бублика" была относительно небольшой и близкой по форме к идеальному кругу, а у самых больших пернатых ящеров – крупной и продолговатой.
Вдобавок, все кладки яиц этих динозавров всегда выглядели одинаково, что говорит о том, что форма и устройство их гнезд далеко не случайны. Как считают Зеленицки и ее коллеги, миниатюрный холм в центре гнезда служил своеобразным "насестом" для овираптора, на котором лежал его живот и на который приходилась большая часть его массы.
Подобная конструкция гнезда позволяла мелким овирапторам сидеть прямо на яйцах и высиживать их, и защищала кладку крупных рептилий от раздавливания, при этом позволяя им защищать яйца от хищников и непогоды, используя своеобразные "крылья" на их передних лапах.
С другой стороны, палеонтологи считают, что в подобном положении овирапторы вряд ли могли хорошо обогревать яйца, так как они находились слишком далеко от них. Тем не менее, какое-то тепло до них должно было доходить, что ускоряло развитие зародыша и повышало шансы на его выживание, пишет РИА Новости
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