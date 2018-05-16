США выделят Молдове 3,5 млн долларов на реализацию проектов в области защиты детей и развития СМИ

Кабинет министров утвердил на сегодняшнем заседании подписание поправки к Соглашению об обеспечении эффективного и ответственного демократического управления, подписанному в столице РМ в сентябре 2016 года между правительствами Республики Молдова и Соединенных Штатов Америки, передает МОЛДПРЕС со ссылкой на Бюро правительства по связям с прессой.

Согласно документу, США предоставят техническую помощь на сумму 3,5 млн долларов, дополнительно к общей сумме средств в 36,1 млн долларов. Деньги пойдут на проекты в области защиты детей (программа «Мое детство» - 2 млн долларов) и на развитие независимой прессы (1,5 млн долларов).

Бенефициарами проектов станут Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты, независимые медиа-специалисты, особенно те, кто участвует в производстве фильмов и телепередач на местном и международном уровнях, сообщает МОЛДПРЕС

Инициатива подписания поправки принадлежит правительству США и не предусматривает финансовых обязательств со стороны Республики Молдова. Документ планируется подписать в столице РМ в мае этого года. На сегодняшний день освоено 16 млн долларов из средств, предоставленных в рамках Соглашения.