В Молдове 1 июня объявлен выходным днем

Правительство Молдовы утвердило 1 июня, День защиты детей, выходным днем в стране. Отрабатывать выходной день работники будут всубботу- 23 июня.

Это было сделано для того, чтобы дать родителям возможность отметить этот праздник вместе с детьми.

Так, 1 июня в стране пройдут мероприятия, посвященные Международному дню защиты детей, который официально отмечается и в Республике Молдова.