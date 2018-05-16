Установлена причина пожара в Институте зоологии

Экспериментальная противопожарная лаборатория установила наиболее вероятную причину пожара в Институте зоологии. К возгоранию могло привести короткое замыкание в сети электропитания ретрансляторной системы оператора мобильной связи.

Как сообщила пресс-секретарь Главной инспекции по чрезвычайным ситуациям Лилиана Пушкашу, к этим выводам специалисты инспекции пришли после проведения статического и динамического этапов осмотра места пожара, пишет МОЛДПРЕС.

«По словам специалистов инспекции, пожар, скорее всего, был вызван коротким замыканием в сети электроснабжения ретрансляционной системы мобильного оператора. Вывод специалистов был внесен в заключение о расследовании причин пожара на улице Академической, 1 и передан правоохранительным органам», - сказала Пушкашу.

Напомним, в результате пожара, произошедшего 20 апреля с. г., полностью сгорела крыша Института зоологии. В ликвидации огня участвовали более 100 пожарных и 14 единиц спецтехники.