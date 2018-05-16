Систему учета оружия автомитизируют

Система учета оружия будет автоматизирована. Мера предусмотрена Концепцией Автоматизированной информационной системы «Государственный регистр оружия», которая была сегодня утверждена правительством.

Согласно документу, данная мера способствует улучшению и рационализации обмена данными между правоохранительными органами в данной сфере и позволит эффективнее бороться с незаконным оборотом огнестрельного оружия и боеприпасов.

Проект предусматривает ввод централизованного учета оружия гражданского назначения, разрешенного на территории Республики Молдова, его правообладателей и операций с ним, а также управление данными из Автоматизированной информационной системы «Государственный регистр оружия».

Как сообщает МОЛДПРЕС, новшествами проекта являются автоматизация импорта и экспорта данных из «Государственного регистра оружия» в приложение для печати разрешений на ношение оружия. Также будет облегчен и оптимизирован доступ регуляторов к делам правообладателей и создано приложение для накопления, структурирования и хранения данных из этих дел.

По мнению авторов, проект радикально повысит эффективность учета оружия и станет мерой по подготовке к присоединению Республики Молдова к европейскому Кодексу по экспорту оружия.