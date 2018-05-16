Программа "Первый дом 2" может стартовать уже в июне

Предоставление компенсаций бюджетникам на приобретение жилья в рамках Программы «Первый дом 2», может стартовать уже 1 июня этого года. Об этом в одной из телепередач заявил генеральный государственный секретарь Министерства финансов Ион Кику.

По его словам, проект, предусматривающий предоставление компенсаций в размере 50% от стоимости жилья работникам государственных структур, был доработан и передан на рассмотрение в правительство, пишет МОЛДПРЕС

Программа «Первый дом 2» нацелена на снижение финансового бремени сотрудников госструктур при ипотечном кредитовании.

Согласно положению, опубликованному на сайте Министерства финансов, право на участие в этой программе имеют молодые люди, которые работали не менее 1 года в государственных учреждениях. Положение устанавливает формулу расчета компенсации исходя из максимальной стоимости жилья в 500 тыс. леев с возмещением 50% стоимости в течение 25 лет, и сохраняется данная формула независимо от срока договора.

Перечисление компенсации будет осуществляться ежемесячно, непосредственно на банковский счет, используемый заявителем в кредитном учреждении для расчетов по ипотечному кредитованию. В 2018 году на эти цели будет выделено 20 млн. леев. Эти средства включены в государственный бюджет на текущий год. Власти также сообщают, что сумма будет корректироваться ежегодно, в зависимости от запросов, поступающих от органов власти и имеющихся в бюджете ресурсов.

Вчера на брифинге для прессы пресс-секретарь ДПМ Виталий Гэмурарь заявил, что в ближайшее время в Молдове будет запущена Программа «Первый дом 2», в рамках которой государство будет оплачивать половину стоимости жилья, приобретенного работниками государственных структур.