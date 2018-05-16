Бухарест предоставит Кишиневу 920 тысяч евро на реставрацию гранитных лестниц в парке «Валя морилор»

Кишинев получит грант в размере более 18 млн 970 тыс. леев (920 тыс. евро) от Бухареста на ремонт гранитных лестниц в парке «Валя морилор». Об этом заявил сегодня и. о. столичного градоначальника Руслан Кодряну, который находится с визитом в румынской столице.

По его словам, местный бюджет Кишинэу понесет расходы в объеме 5% от общей стоимости проекта - почти 945 тыс. леев, а также расходы на проектирование, техническую помощь, экспертизу проектной документации и технический надзор за выполнением работ.

Внедрение проекта начнется в ближайший период, работы будут выполнены в течение 14 месяцев.

Как сообщил корр. агентства пресс-секретарь столичной примэрии Вадим Брынзанюк, проход к лестнице находится на улице Матеевича. «Проект и работы будут выполнять отечественные специалисты», - уточнил он.

Финансирование ремонтных работ осуществляется на основе Соглашения о сотрудничестве, заключенного между 1-м сектором Бухареста и Претурой сектора Центр мун. Кишинэу.

В октябре 2016 года в парке «Валя морилор» открылась каскадная лестница и ротонды. Стоимость того проекта составляла 15 млн леев, деньги были выделены из бюджета столицы.