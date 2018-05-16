С сегодняшнего дня можно проверить достоверность избирательных списков

Избиратели из населенных пунктов, где на 20 мая состоятся новые местные выборы, могут проверить достоверность списков избирателей, как в избирательных участках, так и онлайн, на сайте Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

По данным ЦИК, в случае выявления несоответствий, избиратели могут потребовать внесения поправок в списки. Заявления принимаются до 19 мая.

Вместе с тем, граждане, у которых есть вопросы в связи с организацией и проведением новых местных выборов, могут обращаться на горячую телефонную линию: (+373) 22 88 01 01, которая будет работать и в субботу, 19 мая – с 8.00 до 18.00, и в воскресенье, 20 мая – с 5.00 до 24.00.

В воскресенье, 20 мая состоятся новые местные выборы в семи населенных пунктах: муниципии Кишинева, Бельцах, коммуна Леушень и село Немцень (Хынчешть), коммуна Воловица (Сорока), коммуна Жора де Мижлок (Орхей) и коммуна Пырлица (Унгень).

В гонке за кресло столичного примара зарегистрировались 12 кандидатов, один из которых был недавно исключен.